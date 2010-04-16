Самолет Меркель не сможет сесть в Берлине

Из-за огромного облака пепла, образовавшегося в результате извержения исландского вулкана Эйяфьялдаекюдль, авиасообщение в Германии оказалось парализовано на неопределенный срок, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

По словам представителей управления воздушного транспорта ФРГ (DFS), работу приостановили 13 главных аэропортов страны. Закрытыми оказались оба берлинских аэропорта, а также аэропорты Гамбурга, Бремена, Ганновера, Мюнстера, Дюссельдорфа, Кельна, Франкфурта-на-Майне, Лейпцига, Эрфурта, Дрездена и Сааррбрюкена. По состоянию на 12 часов дня по московскому времени пока еще работают аэропорты на юге страны в Мюнхене, Штутгарте и Нюрнберге.

Тем не менее, по данным метеорологов уже к вечеру пятницы, 16 апреля, облако пепла может достигнуть Мюнхена, и аэропорт будет также закрыт.

Как сообщает DW-WORLD, из-за пепельного облака канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, которая возвращается из США с саммита по ядерной безопасности, скорее всего не сможет, как это было запланировано, приземлиться в Берлине. В какой именно из аэропортов может быть перенаправлен канцлерский борт, пока неясно.