Вулкан оставил Европу без авиасообщения

Авиационное пространство Бельгии будет закрыто до 18-00 пятницы 16 апреля из-за пепла от извержения вулкана в Исландии.

Об этом сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на международный аэропорт Брюсселя.

СМИ также сообщают со ссылкой на руководителя бельгийской авиакомпании Brussels Airlines Бернара ГЮСТЕНА об ожидаемых значительных убытках в связи с закрытием воздушного пространства. По его словам, компании придется платить за пребывание пассажиров в гостиницах в ожидании отложенных рейсов. Кроме того, он ожидает уменьшения продаж авиабилетов в ближайшие недели.

Бельгийские СМИ также сообщают о том, что авиакомпания Air France аннулировала на утро пятницы все рейсы из и в Париж.

Сегодня с 20-00 было также закрыто авиационное пространство на севере Польши.

Кроме того, полностью перекрыто авиационное пространство в Великобритании.

Прекращение воздушного движения связано с активизацией вулкана Эйяфьялдаекюдль.