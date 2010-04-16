Впервые в истории в Британии прошли предвыборные дебаты

Глава либерально-демократической партии Великобритании Ник Клегг, согласно опросам, выиграл первые в истории страны предвыборные дебаты, которые транслировались в прямом эфире, сообщает Би-би-Си.

Согласно опросу, проведенному для газеты Sun, после первого раунда теледебатов за Клегга проголосовал бы 51% избирателей.

Глава консерваторов Дэвид Кэмерон понравился 29% опрошенных.

Действующего премьер-министра страны, главу лейбористской партии Гордона Брауна поддержали 19% опрошенных.

Следующие дебаты 22-го и 29 апреля. Они будут начинаться в 20:30 по местному времени и продолжаться по полтора часа.

Шотландские и валлийские националисты выразили возмущение в связи с тем, что их на дебаты не пригласили.