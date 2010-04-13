Взрыва и пожара на борту самолета Качинского не было

Взрыва и пожара на борту самолета президента Польши не было.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил вице-премьер-министр Российской Федерации Сергей ИВАНОВ на заседании Государственной комиссии по установлению причин катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском.

«Предварительный – подчеркиваю – предварительный анализ расшифровки бортовых самописцев и результат работы на месте происшествия показали, что взрыва и пожара на борту самолета не было», - сказал С.ИВАНОВ.

Он также сообщил, что двигатели самолета были полностью работоспособны до момента столкновения с землей.

Кроме того, С.ИВАНОВ отметил, что до конца недели должен быть идентифицирован звук с кабины самолета. «В настоящее время продолжается синхронизация показателей обоих бортовых самописцев (речевого и параметрического) и идентификация звуков и шумов в кабине. Эта работа, конечно, требует определенного времени и продлится ориентировочно - здесь мы должны быть осторожны, аккуратны - до конца недели», - сказал он.

Кроме этого, С.ИВАНОВ сообщил, что с польской стороной достигнута договоренность о том, что сегодня вечером можно будет начать процесс переноса обломков самолета на охраняемую площадку. «После чего следователи двух стран, конечно, продолжат работу с деталями, двигателями самолета, но уже на охраняемой площадке. Это позволит еще больше облегчить работу следователей непосредственно на месте крушения самолета», - сказал он.

По словам С.ИВАНОВА, при помощи специального самолета произведена подробная аэрофотосъемка как самого места происшествия, так и всех прилегающих к аэродрому районов.

Он также отметил, что продолжается работа по всем направлениям, в том числе, по полетному, инженерно-техническому и метеорологическому обеспечению полета. А также по системам управления воздушным движением. «Эта работа, как мне докладывают, ведется в тесной координации с польскими коллегами», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правительственный самолет польского Президента Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля. По предварительным данным, самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

На борту находилось 96 человек - 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто из них не выжил. Среди погибших – Президент Польши Лех Качиньский, его супруга и часть руководства страны.

Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения поляков, репрессированных советской властью.