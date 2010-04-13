Спикер Сейма Польши: необходимо назвать дату выборов Президента

Дата досрочных президентских выборов в Польше будет объявлена завтра.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польский телеканал TVN 24.

В соответствии с конституцией Польши, после трагической гибели президента Леха Качиньского полномочия главы государства временно перешли к спикеру Сейма Брониславу КОМОРОВСКОМУ.

Последний, отвечая на вопрос телеканала, будет ли дата выборов объявлена в среду, ответил: "Мне кажется, это совершенно необходимо".

Согласно действующему польскому законодательству, досрочные выборы Президента страны должны состояться в течение 60 дней после объявления даты выборов, то есть в середине июня, отмечает телеканал.

Как сообщалось, самолет Ту-154 польского президента разбился под Смоленском утром 10 апреля. По предварительным данным, самолет зацепился за верхушки деревьев при посадке в сильном тумане. На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга и представители руководства страны. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения поляков, репрессированных советской властью.