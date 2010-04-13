Бакиеву выдвинули ультиматум: приезд в Бишкек или арест

Временное правительство, пришедшее к власти в Киргизии на волне массовых протестов оппозиции, приняло декрет о лишении неприкосновенности президента Курманбека Бакиева, заявил во вторник журналистам вице-премьер Азимбек Бекназаров. По словам Бекназарова, с сегодняшнего дня у президента Бакиева нет иммунитета, на основании чего и будет выдан ордер на его арест. Новые власти выдвинули ультиматум Бакиеву, участвующему сейчас в митинге своих сторонников на юге страны: либо во вторник он приезжает в Бишкек, либо его арестуют.

РИА Новости