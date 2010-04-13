Опознано 45 погибших в авиакатастрофе в Смоленске

На данный момент опознано 45 погибших в авиакатастрофе самолета президента Польши Леха Качиньски под Смоленском, в том числе супруга президента Польши, сообщила журналистам по итогам рабочих совещаний с представителями польской стороны глава российского Министерства здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова.

По словам министра, сейчас идет совместная работа с польскими специалистами по организации транспортировки тел погибших в Польшу.

"Мы полагаем, что завтра утром тело супруги президента Польши будет доставлено в Варшаву. Завтра же продолжится процедура опознания для тех 54 родственников погибших, которые прибыли сегодня в Москву", - приводит ее слова РИА "Новости".

Как отметила Татьяна Голикова, "сегодня к нашим судебно-медицинским специалистам присоединились специалисты из Польши. Они работают совместно по опознанию тел погибших".