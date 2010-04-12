Беларусь не пригласили в США бороться с ядерным терроризмом

Беларусь обвиняет США в "селективном" подходе к приглашению государств на Саммит по вопросам ядерной безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси, такое мнение высказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси Андрей САВИНЫХ в связи с проведением 12-13 апреля в Вашингтоне Саммита по вопросам ядерной безопасности.

"Беларусь убежденно поддерживает необходимость укрепления ядерной безопасности и борьбы с ядерным терроризмом, нераспространения ядерного оружия, что является, как было заявлено, предметом вашингтонского "саммита", и надеется на успех всех международных усилий в этом русле. Вместе с тем заявленные цели "саммита", как представляется, не вполне соотносятся с отобранным Вашингтоном составом участников мероприятия, который не только не является универсальным, но и не включает полный круг основных действенных субъектов международных усилий в данной области", - сказал А.САВИНЫХ.

Пресс-секретарь МИД Беларуси сообщил, что Беларусь не будет представлена на предстоящем мероприятии. "Селективный подход Вашингтона к приглашению государств вызывает недоумение и сожаление, носит контрпродуктивный характер с точки зрения надежности гарантий ядерной безопасности для государств, отказавшихся от наличия ядерного оружия", - пояснил он.

А.САВИНЫХ напомнил, что Беларусь "внесла принципиально важный вклад в дело ядерного разоружения, первой и добровольно отказавшись от имевшегося у нее стратегического ядерного наступательного потенциала".

"Беларусь продолжает играть весомую роль в сфере нераспространения, обеспечения сохранности ядерных материалов и противодействия ядерному терроризму путем ответственного выполнения международных обязательств. По нашему мнению, подлинный успех в борьбе с таким глобальным явлением, как терроризм, в том числе ядерный, а также снижение угрозы распространения ядерного материала возможны только за счет коллективных усилий членов мирового сообщества", - подчеркнул пресс-секретарь МИД Беларуси.