Газпром таки заинтересовался газотранспортным консорциумом

"Газпром" и его европейские партнеры заинтересованы в участии в проекте консорциума для модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Об этом заявил глава российского холдинга Алексей МИЛЛЕР на пресс-конференции в пятницу, передает РИА "Новости".

"Газпром" и европейские коллеги сегодня проявляют интерес к реализации данного проекта, если такие предложения будут сделаны. "Газпром" готов рассматривать предложения по участию в таком проекте и готов обсуждать такую идею", - сказал А.МИЛЛЕР.

Он напомнил, что идея газотранспортного консорциума уже обсуждалась несколько лет назад, но за это время ситуация на рынке изменилась.

В частности, "Газпром" начал реализацию других крупных инвестиционных транспортных проектов.

"Газовый рынок становится все более глобальным, "Газпром" может поставлять газ на самые удаленные рынки за счет обменных операций", - отметил А.МИЛЛЕР, подчеркнув, что "Газпром" становится действительно глобальной компанией.

Вместе с тем "Газпром" готов рассматривать предложения Украины, если таковые будут сделаны, добавил А.МИЛЛЕР.

Напомним, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в конце марта по итогам встречи со своим украинским коллегой Николаем АЗАРОВЫМ заявлял, что Россия позитивно относится к идее создания консорциума для модернизации ГТС Украины и готова вкладывать средства.

В марте 2009 года Украина подписала с Евросоюзом по итогам международной конференции в Брюсселе совместную декларацию о модернизации ГТС, рассчитывая на миллиарды евро инвестиций и обещая создать "прозрачный" газовый рынок. Позже и Украина, и ЕС заявили, что хотят видеть в этом проекте Россию.

Справка УНИАН. ГТС Украины протяженностью 37,5 тыс. км включает 71 компрессорную станцию и 13 подземных хранилищ газа общим объемом 32 млрд. куб. м. Пропускная способность системы в европейские страны составляет 141 млрд. куб. м газа в год.