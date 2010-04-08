Президент Киргизии согласен на переговоры

Президент Киргизии Курманбек Бакиев по-прежнему считает себя главой государства и готов на переговоры с временным правительством страны. Об этом он заявил в прямом эфире русской службы Би-би-си.

Президент подтвердил, что находится на юге Киргизии, и подчеркнул, что считает себя президентом страны, сказав, что на президентских выборах за него проголосовали большинство избирателей.

При этом К.Бакиев выразил готовность к диалогу с оппозицией. "Если так называемое временное правительство, которое само себя назначило, готово вступить в переговоры, я готов их выслушать прямо сейчас", - сказал президент Киргизии.

На вопрос о том, не похоже ли все происходящее в стране на начало гражданской войны, К.Бакиев ответил, что "до этого вряд ли дойдет", поскольку, по его словам, ситуация на севере отличается от положения на юге, "где более спокойно".