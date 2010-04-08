Президент Киргизии согласен на переговоры

23:26, 08 апреля 2010
Мир
1312 0

Говорит, на юге "более спокойно"

Курманбек БАКИЕВ
Президент Киргизии Курманбек Бакиев по-прежнему считает себя главой государства и готов на переговоры с временным правительством страны. Об этом он заявил в прямом эфире русской службы Би-би-си.

Президент подтвердил, что находится на юге Киргизии, и подчеркнул, что считает себя президентом страны, сказав, что на президентских выборах за него проголосовали большинство избирателей.

При этом К.Бакиев выразил готовность к диалогу с оппозицией. "Если так называемое временное правительство, которое само себя назначило, готово вступить в переговоры, я готов их выслушать прямо сейчас", - сказал президент Киргизии.

На вопрос о том, не похоже ли все происходящее в стране на начало гражданской войны, К.Бакиев ответил, что "до этого вряд ли дойдет", поскольку, по его словам, ситуация на севере отличается от положения на юге, "где более спокойно".

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter