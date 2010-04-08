Президент Киргизии согласен на переговоры
23:26, 08 апреля 2010Мир
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Говорит, на юге "более спокойно"
|Курманбек БАКИЕВ
Президент подтвердил, что находится на юге Киргизии, и подчеркнул, что считает себя президентом страны, сказав, что на президентских выборах за него проголосовали большинство избирателей.
При этом К.Бакиев выразил готовность к диалогу с оппозицией. "Если так называемое временное правительство, которое само себя назначило, готово вступить в переговоры, я готов их выслушать прямо сейчас", - сказал президент Киргизии.
На вопрос о том, не похоже ли все происходящее в стране на начало гражданской войны, К.Бакиев ответил, что "до этого вряд ли дойдет", поскольку, по его словам, ситуация на севере отличается от положения на юге, "где более спокойно".
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