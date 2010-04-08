Министр иностранных дел РФ прибудет в Украину с официальным визитом

22:22, 08 апреля 2010
Мир
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Завтра во второй половине дня

9-10 апреля в Украине с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Российской Федерации Сергей ЛАВРОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, С.ЛАВРОВ прибудет в международный аэропорт “Борисполь” во второй половине дней 9 апреля.

В этот же день вместе с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО С.ЛАВРОВ примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

10 апреля состоится встреча министров иностранных дел Украины и России в формате „с глазу на глаз”. После этого под председательством министров состоится Третье заседание Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

По итогам заседания Подкомитета планируется подписание соответствующего протокола.

Министры также посетят Музей истории дипломатической службы Украины.

Во второй половине дня С.ЛАВРОВ отбудет из Украины.

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