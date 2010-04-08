Медведев и Обама подписали новый договор о СНВ

Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама подписали новый российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на телеканал "Россия 24".

Церемония подписания соглашения состоялась в Праге, в Испанском зале дворца президента Чехии Вацлава Клауса.

Новый договор, получивший название СНВ-3, заменит старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года.

Решение о начале переговоров по новому соглашению было принято на встрече лидеров России и США еще в апреле 2009 года. Первоначально предполагалось, что оно будет заключено сразу по истечении старого договора, однако из-за ряда возникших между сторонами противоречий его подписание было отложено. Для работы над новым договором о СНВ была создана специальная комиссия, в которую вошли представители более 30 ведомств. Для его обсуждения было проведено 10 раундов полноформатных переговоров под личным контролем российского и американского президентов. Окончательное согласование текста СНВ-3 состоялось 18 декабря в Женеве.

В соответствии с новым договором, российская и американская стороны в течение 7 лет после его подписания обязуются сократить число развернутых стратегических носителей - межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700. Суммарное количество развернутых и неразвернутых носителей боезарядов у каждой из сторон не должно превышать 800 единиц. Максимальное общее количество боезарядов определено в 1550 единиц.

Кроме того, каждой из сторон позволяется держать ограниченный, не учтенный в общем числе носителей, неядерный стратегический потенциал, размещенный в специальных районах под контролем сил орбитальной группировки.

Обмен информацией о проведенных ракетных испытаниях будет производиться раз в год, решение о том, какие данные будут включены в отчет, будет приниматься передающей стороной. При этом документ не предусматривает продолжение наблюдения за ключевым российским предприятием по производству ракетной техники в Воткинске.

В новом соглашении также предусмотрена процедура выхода из него в случае, если связанные с его содержанием обстоятельства ставят под угрозу высшие интересы какой-либо из стран-подписантов. Это положение также распространяется на количественное и качественное наращивание потенциала стратегической ПРО США.

Документ подлежит ратификации законодательными органами обеих стран и вступает в силу с момента обмена ратификационными грамотами, срок его действия - 10 лет.