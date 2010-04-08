Киргизская оппозиция взяла под контроль аэропорт

Международный аэропорт "Манас", расположенный в нескольких десятках километров от Бишкека и на территории которого располагается американская военная авиабаза, перешел под контроль оппозиции, сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство АКИpress. Объект работает "в нормальном режиме".

Ранее оппозиция объявила, что власть в стране находится под ее контролем, сформировано правительство народного доверия, а прежний кабинет министров в полном составе ушел в отставку.

Экс-министр иностранных дел Роза Отунбаева в телефонной беседе с журналистами Reuters заявила, что временное правительство под ее руководством будет работать полгода, в ходе которых будет разработана конституция и создана основа для проведения президентских выборов.

Президент Киргизии Курманбек Бакиев, как уже сообщалось, улетел из Бишкека (точнее, из аэропорта "Манас") и находится в своей южной резиденции в городе Ош. Вместе с ним там находится министр обороны и люди из ближайшего окружения.

Юг Киргизии традиционно считался регионом, где Бакиев имел широкую поддержку среди населения, напоминает РИА "Новости". Но и здесь около 500 человек сегодня утром собрались на митинг с требованием отставки Бакиева, сообщил по телефону очевидец происходящего. Митингующие скандируют "Долой Бакиева", "Власть народу". Сторонники президента пытались начать митинг в его поддержку, но участники протестной акции их разогнали.