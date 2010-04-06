В США обнародована новая ядерная стратегия

Администрация президента США Барака Обамы представила новую ядерную стратегию. Текст опубликован на сайте министерства обороны США.

В соответствии с этим документом роль ядерного оружия в обеспечении национальной безопасности США будет существенно снижена. Основной целью новой стратегии названо предотвращение ядерного терроризма и распространения ядерного оружия. Согласно стратегии, унаследованный со времен Холодной войны ядерный арсенал для решения этой задачи не подходит. "Новая ядерная стратегия США впервые ставит задачи предотвращения ядерного терроризма и распространения ядерного оружия выше интересов собственной ядерной программы", говорится в официальном обзоре документа

США, снижая роль ядерного оружия в своей оборонной политике, будет развивать неядерные вооружения, включая систему противоракетной обороны, сказал глава Пентагона Роберт Гейтс, представляя ядерную доктрину. "Мы продолжим развивать неядерные вооружения, включая противоракетную оборону для защиты нас, наших партнеров и союзников", - сказал он.

По его словам, отныне система ядерных вооружений США будет построена на использование прежних разработок. "Замена ядерных компонентов будет требовать специального разрешения от президента".

Наряду с обязательствами существенно сократить его, новая стратегия содержит ограничения по применению США ядерного оружия.

В частности, США берут на себя обязательство не применять ядерное оружие против неядерных стран, даже в том случае, если эти страны совершат нападение на США с применением биологического или химического оружия. Такие нападения можно предупреждать с помощью современных обычных вооружений, не прибегая к использованию ядерного арсенала.

Новая стратегия содержит исключения для стран, которые не выполняют в полной мере требования Договора о нераспространении ядерного оружия. В первую очередь, речь идет о Северной Корее и Иране.

Отказа от нанесения упреждающего ядерного удара новая стратегия не предусматривает, отмечает Лента.ру. Роль ядерного оружия как исключительно оружия сдерживания в тексте не закреплена.

Новая ядерная стратегия была обнародована накануне подписания Договора о стратегических наступательных вооруженях (СНВ), которое должно состояться 8 апреля 2010 года в Праге. Договор предусматривает сокращение ядерных арсеналов России и США до 1550 боезарядов. Как уточняет BBC News, в настоящее время Вашингтон располагает примерно 2200 ядерными боеголовками наступательного назначения, Москва - примерно 3 тысячами.