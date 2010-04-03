В России назвали исполнителей терактов в московском метро

Правоохранительные органы РФ установили организаторов и ряд исполнителей терактов в московском метро и в городе Кизляр Республики Дагестан.

Об этом УНИАН сообщили в федеральном оперативном штабе Национального антитеррористического комитета РФ.

«В результате отработки выдвинутых ранее версий установлены организаторы и ряд исполнителей указанных терактов. В частности, одной из «террористок-смертниц», подорвавшей себя на станции «Парк культуры», является 17-летняя Джаннет Абдуллаева, проживавшая в Хасавюртовском районе Республики Дагестан», - говорится в сообщении.

Имеющиеся материалы переданы в Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. Реализуется комплекс предупредительно-профилактических мер по недопущению подобных террористических проявлений в Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" московской подземки произошли утром 29 марта с интервалом чуть более полчаса. В результате терактов погибли 40 человек.

31 марта примерно в 08.40 в дагестанском Кизляре был взорван автомобиль, а затем террорист взорвал бомбу в группе оперативников. Погибли 12 человек, более 20 пострадали.