Теракты в Москве - плата за убийство чеченцев, которые собирали черемшу?
09:19, 01 апреля 2010Мир
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Умаров взял ответственность
|Доку УМАРОВ
Боевик заявляет, что террористическая атака является местью за убийство жителей Чечни и Ингушетии.
На сайте одной из исламистских организаций размещено видео, в котором Доку Умаров заявил, что взрывы в московском метро были организованы по его личному приказу. Также сообщается, что боевик назвал причины инцидентов. Теракты в Москве стали, по его словам, ответным ударом и акцией возмездия за убийство "самых бедных жителей Чечни и Ингушетии, которые собирали черемшу под Арштами 11 февраля 2010 года".
В своем обращении Доку Умаров заверил, что теракты на территории России будут продолжаться, добавив, что жители России не смогут больше спокойно наблюдать за войной на Кавказе по телевизору.
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