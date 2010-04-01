Теракты в Москве - плата за убийство чеченцев, которые собирали черемшу?

Лидер северокавказских боевиков Доку Умаров разместил на одном из исламистских сайтов видеообращение, в котором взял на себя ответственность за теракты в московском метро. Об этом сообщает Коммерсант-Украина.

Боевик заявляет, что террористическая атака является местью за убийство жителей Чечни и Ингушетии.

На сайте одной из исламистских организаций размещено видео, в котором Доку Умаров заявил, что взрывы в московском метро были организованы по его личному приказу. Также сообщается, что боевик назвал причины инцидентов. Теракты в Москве стали, по его словам, ответным ударом и акцией возмездия за убийство "самых бедных жителей Чечни и Ингушетии, которые собирали черемшу под Арштами 11 февраля 2010 года".

В своем обращении Доку Умаров заверил, что теракты на территории России будут продолжаться, добавив, что жители России не смогут больше спокойно наблюдать за войной на Кавказе по телевизору.