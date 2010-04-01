Казахстан обещает Украине не остаться в долгу

Казахстан поддержит председательствование Украины в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заяви действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Казахстана Канат САУДАБАЕВ на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

«Украина поддержала председательствование Казахстана в ОБСЕ и естественно Казахстан не останется в долгу и обязательно поддержит это намерение Украины», - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, какие задачи будет ставить Украина во время своего председательствования в ОБСЕ, К.ГРИЩЕНКО отметил: «Думаю, что к 2013 году мы уточним, что будем выдвигать в качестве основных элементов программы по время своего председательствования».

По его словам, к 2013 году Украина рассчитывает существенно продвинуться в том вопросе, который сейчас волнует большинство государственных деятелей и простых граждан государств-участниц ОБСЕ.

По словам министра иностранных дел, в частности, речь идет о вопросах безопасности и выработке новых подходов к роли ОБСЕ в вопросах безопасности.

Кроме того, по его словам, это могут быть темы, связанные с наблюдением за выборами.

К.ГРИЩЕНКО считает, что необходимо работать над тем, чтобы ОБСЕ стала эффективной организацией. «В идеале - хорошо быть председателем, когда все вопросы решены, но наверняка для нас останется много тем, которыми придется заниматься», - добавил министр.