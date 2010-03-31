Парламент Сербии осудил массовое убийство мусульман в Сребренице

Парламент Сербии принял декларацию, осуждающую массовое убийство мусульманского населения в 1995 году в городе Сребреница на востоке бывшей югославской республики Боснии и Герцеговины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

За принятие декларации проголосовали 127 из 173 присутствовавших законодателей.

В тексте документа говорится, что парламент Сербии решительно осуждает преступления, совершенные против мусульман Сребреницы в 1995 году, как это установлено решением Международного суда ООН, и ожидает, что другие страны бывшей Югославии подобным образом осудят преступления, совершенные против сербов. В документе выражаются "соболезнования и извинения" семьям жертв, поскольку для того, чтобы предотвратить трагедию, не было сделано все возможное. Сообщается, что в проекте декларации отсутствует слово "геноцид", вызвавшее острые споры между политиками.

Инициатором принятия документа стала депутатская группа "За европейскую Сербию", основу которой составляет правящая Демократическая партия президента Бориса ТАДИЧА. Страны Запада в течение нескольких лет призывали к принятию этого документа.

В Сребренице в июле 1995 года в результате операции сербских сил во главе с генералом Ратко МЛАДИЧЕМ были убиты около 8 тысяч мусульман. Осада Сребреницы и последовавшие массовые расстрелы мужской части населения города считаются одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995).