Обама: пора поставить Иран на место

Необходимо "поставить Иран на место" в ближайшие недели. С соответствующим заявлением выступил президент США Барак Обама, выступая на пресс-конференции после закрытого ужина со своим французским коллегой Николя Саркози в Вашингтоне. По мнению Б.Обамы, вопрос о введении новых санкций против Тегерана должен быть решен не позднее весны, передает Associated Press.

Н.Саркози также поддержал намерения американского лидера, заявив, что "настало время принимать решения". Французский президент также выразил свои намерения "предпринять все необходимые усилия для обеспечения единой политики Европы относительно введения санкций против Ирана".

США и ряд других стран Запада, напоминает РосБизнесКонсалтинг, подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома и настаивают на введении новых санкций против Тегерана.