Германия предлагает Украине помощь

Немецкий Фонд международного правового сотрудничества при участии украинского Министерства юстиции планирует провести осенью 2010 года в Украине международную конференцию в сфере права.

Соответствующие предложения были переданы украинской стороне в ходе рабочего визита в украинский Минюст директора Фонда Штефана ХЮЛЬСХЁРСТЕРА, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По словам руководителя Фонда, к участию в мероприятии планируется пригласить Беларусь, Молдову, Армению, Грузию и Азербайджан. Конференция продолжит серию аналогичных мероприятий.

Участникам очередной конференции предложат к обсуждению вопросы развития и применения в постсоветских странах административного права, которое регулирует взаимоотношения государства и гражданина. В частности - реформирование административного права, развитие административно-процессуального и административно-процедурного права, исполнение решений административных судов и т.п.

В ходе встречи стороны обсудили также возможные области сотрудничества между Фондом и украинским Минюстом в сфере применения международных документов, сотрудничества в сфере нотариата, обмен опытом в сфере регистрации прав на недвижимое имущество.

*** Немецкий фонд международного правового сотрудничества был создан в 1992 году. По поручению федерального правительства ФРГ Фонд поддерживает страны-партнеры в реформировании их систем права и юриспруденции. Работа Фонда концентрируется на странах Центральной и Восточной Европы.