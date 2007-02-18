Иран отказывается прекратить работы по обогащению урана

Иран не намерен выполнять требование Совета Безопасности ООН о прекращении работ по обогащению урана.

Как сообщает радио «Свобода », об этом заявило сегодня иранское министерство иностранных дел.

21 февраля истекает срок, данный Ирану Советом Безопасности для выполнения его требования.

Представитель иранского МИД Мохаммад Али ХОССЕЙНИ заявил, что для замораживания технологических процессов с ураном "нет ни юридических, ни логических оснований".