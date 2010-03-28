Пираты напали на военный корабль

Сомалийские пираты по ошибке попытались захватить военный корабль. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министерство обороны Нидерландов.

Пираты решили напасть на голландский фрегат "Тромп", приняв его за торговое судно. Поняв свою ошибку, они развернули лодки и попытались скрыться.

Как сообщили голландские военные, моряки захватили 12 человек, но затем освободили их из-за недостатка улик: пираты успели выбросить в море оружие и абордажные лестницы.