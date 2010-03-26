Израильская бронетехника вошла в сектор Газа

Пять израильских танков и два бронированных бульдозера (обычно израильтяне их используют для сноса домов палестинских боевиков) вошли на территорию сектора Газа и продвигаются к его центру, городу Хан-Юнис.

Как сообщает Gazeta.ru, также в небе над сектором Газа видны израильские вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Войска Израиля вошли на эту палестинскую территорию, контролируемую движением Хамас, после нападения со стороны Газы на израильский военный патруль на границе сектора. В результате этой атаки погибли двое военнослужащих израильской армии, еще двое получили ранения.