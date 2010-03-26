Решение ЕС по Греции усилило позиции евро

Решение ЕС относительно предоставления помощи Греции усилило позиции евро на рынках и вывело его с уровня 10-месячного минимума.

Об этом сообщает сегодня британская Financial Times.

В пятницу утром на Лондонской бирже евро вырос на 0,6% по сравнению с долларом США – до 1,3351 дол.

Газета также сообщает о том, что решение, одобренное лидерами еврозоны, положительно сказалось на работе Афинской фондовой биржи, индекс которой сегодня утром увеличился на 3,1%, при этом ценные бумаги банков с самого начала торгов повысились на 7%.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран еврозоны 25 марта поздно вечером согласовали общий механизм помощи Греции, который предусматривает, в случае необходимости и на основании оценки Европейского центробанка и Еврокомиссии, предоставление стране общей помощи в виде двусторонних кредитов от стран - членов зоны евро и от Международного валютного фонда. При этом двусторонние кредиты должны играть доминирующую роль.

Общий объем кредитования от стран - членов еврозоны может достичь 22 млрд. евро.

Греция завершила 2009 год с дефицитом бюджета 12,7% ВВП. В середине января 2010 года Греция предложила план сокращения дефицита бюджета, который, в частности, предусматривает уменьшение дефицита в 2010 году на 4% ВВП.