В Британии умерла «Королева шпионов»

В Великобритании в возрасте 88 лет скончалась «Королева шпионов» баронесса Дафна Парк, руководившая резидентурой британской службы разведки Ми-6 в СССР, пишет The Daily Telegraph.

Бывшая пэром от Тори, Парк в общей сложности провела более 30 лет в заграничных командировках на службе британской разведке. Она работала в Москве, Вьетнаме и Конго, официально числясь сотрудником МИД Британии и занимаясь дополнительными поручениями для Ми-6.

Газета.ру