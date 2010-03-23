Бывший врач устроил резню в начальной школе в Китае: восемь жертв

08:41, 23 марта 2010
Мир
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Еще пять учеников ранены

Бывший врач устроил резню в начальной школе в городе Наньпин китайской провинции Фуцзянь, убив восемь учеников и ранив еще пятерых, сообщает агентство "Синьхуа".

Вооруженный ножом мужчина средних лет напал на учеников у входа в школу во вторник, 23 марта, в 07:00 по местному времени. Трое школьников скончались на месте происшествия, еще пятеро умерли уже в больнице. "Синьхуа" также сообщает еще о пятерых раненых учениках, не уточняя, в каком состоянии они находятся.

По подозрению в нападении на школьников задержан "бывший врач местной больницы, страдавший, по имеющимся данным, психическим расстройством", сообщили представители властей города, не став пока уточнять никаких иных подробностей происшествия.

Лента.ру

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