Парламент Эстонии позволил сносить советские памятники

Парламент Эстонии принял закон "О ликвидации запрещенных сооружений", который позволяет демонтировать расположенный в центре столицы монумент Солдату-освободителю Таллина от гитлеровской оккупации.

Как передает ИТАР-ТАСС, за данный правовой акт проголосовали 46 депутатов парламента, против - 44.

Правительство обязано приступить к демонтажу монумента в течение 30 дней с момента вступления в силу названного закона.

По действующим в Эстонии нормам, закон должен быть одобрен Президентом республики, а действовать он начнет лишь на следующий день после публикации в государственном вестнике правовых актов.

Сегодня председатель Госдумы России Борис ГРЫЗЛОВ предупредил эстонский парламент, что принятие закона, позволяющего сносить советские памятники, значительно осложнит отношения между Эстонией и Россией. "Я предостерегаю наших коллег, они должны осмотрительно себя вести при голосовании этого проекта закона", - отметил спикер.