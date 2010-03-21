Президент Польши из-за тяжелой болезни матери изменил свой рабочий график

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ из-за болезни матери отменил визит в Будапешт, запланированный на ближайший вторник, перенесены также сроки визита в Варшаву президента Сербии Бориса ТАДИЧА.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье официальный представитель канцелярии главы Польши Мариуш ХАНДЗЛИК.

По его словам, изменения в рабочем графике главы государства связаны с тяжелой болезнью матери президента Польши Ядвиги КАЧИНЬСКОЙ, которая в тяжелом состоянии находится в госпитале.

«Пани Ядвига была переведена из отдела кардиологии в отдел интенсивной терапии в среду вечером. В среду же она была подключена к аппарату искусственного дыхания. С больной нет контакта, ее состояние можно оценить как очень тяжелое», - сказал пресс-секретарь Военного института медицины и президентский врач Войчех ЛЮБИНЬСКИЙ.

Рядом с матерью все последние дни находятся оба сына - Лех (президент Польши) и Ярослав (бывший премьер-министр страны, лидер партии "Право и справедливость") КАЧИНЬСКИЕ.

Я.КАЧИНЬСКОЙ 83 года. Общеизвестно, что братья-близнецы КАЧИНЬСКИЕ очень привязаны к своей матери и тяжело переживают ее болезнь.