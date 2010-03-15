На трассе вблизи Варшавы столкнулись свыше 50 автомобилей
12:55, 15 марта 2010Мир
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Образовались гигантские заторы
На одной из автомобильных трасс вблизи столицы Польши сегодня утром из-за непогоды произошли две больших аварии с участием более 50 автомобилей.
По данным польских медиа, в одной из аварий повреждены 30 автомобилей и 23 - во второй.
К счастью, никто не погиб, лишь несколько человек были доставлены в больницу.
Из-за аварий на трассе к Варшаве образовались гигантские заторы.
Со вчерашнего вечера в столичном регионе и других регионах Польши идут сильные снегопады, которые резко ухудшили ситуацию на дорогах.
По данным полиции, аварии с участием большого количества автомобилей имели место в других регионах страны.
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