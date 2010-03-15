На трассе вблизи Варшавы столкнулись свыше 50 автомобилей

На одной из автомобильных трасс вблизи столицы Польши сегодня утром из-за непогоды произошли две больших аварии с участием более 50 автомобилей.

По данным польских медиа, в одной из аварий повреждены 30 автомобилей и 23 - во второй.

К счастью, никто не погиб, лишь несколько человек были доставлены в больницу.

Из-за аварий на трассе к Варшаве образовались гигантские заторы.

Со вчерашнего вечера в столичном регионе и других регионах Польши идут сильные снегопады, которые резко ухудшили ситуацию на дорогах.

По данным полиции, аварии с участием большого количества автомобилей имели место в других регионах страны.