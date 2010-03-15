Премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ рассчитывает дожить до 120 лет.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, выступая в Милане на праздновании 90-летия Дона Луиджи ВЕРЦА, основателя и почетного президента городской больницы Сан-Раффаэле и ректора общественного Университета жизни и здоровья, премьер Италии высказал уверенность, что проект продления средней продолжительности жизни до 120 лет вполне реален.

В ХIХ веке, напомнил С.БЕРЛУСКОНИ, человек жил в среднем 23 года, в первые годы ХХ века этот срок составлял уже 43 года, а сейчас этот показатель достиг 80-летного рубежа: 81 год для женщин и 79 лет для мужчин.

73-летний глава итальянского правительства подчеркнул, что проект "Долголетие" выполним с точки зрения научных экспериментов на клеточном уровне и с учетом корректировки стиля жизни. "Чем дольше живет человек, тем больше хороших дел успеет сделать", - убежден С.БЕРЛУСКОНИ, отмечает NEWSru.