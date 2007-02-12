В Приморье прогнали тигра-”террориста”

Конфликтного тигра, неделю державшего в страхе село в Красноармейском районе Приморья (Россия), удалось прогнать в тайгу.

Как сообщает РИА Новостив понедельник хищник ушел в сторону соседнего села.

"Если он там появится, операция по его отлову будет продолжена. Разрешение от Федеральной Службы Росприродназора на отлов и обследование этого зверя уже получено", - пояснил замначальника специнспекции "Тигр" Минприроды России Виталий Старостин.

В селе Метеоритное Красноармейского района тигр задрал собаку и ранил ее хозяина, который пытался забраться на дерево. Неделю хищник держался в пределах трех километров от села. По ночам забредал даже на центральные улицы.

В связи с этим было принято решение поймать и обследовать зверя, чтобы выяснить причины его неадекватного поведения и решить, как с ним поступить дальше.

По данным специнспекции, этой зимой в Приморье произошло более десяти столкновений между человеком и тигром. На конфликтное поведение тигра провоцируют люди. Из-за вырубки лесов сокращается ареал обитания хищника. В некоторых районах из-за браконьеров сильно сократилось количество копытных - основной пищи тигра. В результате, в поисках добычи он вынужден подходить к селам и охотиться на собак. Чаще всего - это молодые или раненные хищники, которым трудно охотиться в тайге.

Амурский тигр занесен в международную Красную книгу. Основной ареал обитания этого хищника - Приморье и юг Хабаровского края. Согласно последней переписи, проведенной российскими и американскими специалистами, здесь обитает около 450 амурских тигров.