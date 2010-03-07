"Чем скорее украинцы смогут ездить в ЄС без виз, тем лучше"

Депутат Европейского парламента Михал Томаш КАМИНСКИ (группа консерваторов и реформистов, Польша) убежден, что введение безвизового режима с Украиной не увеличит количества мигрантов.

Об этом он заявил в интервью “УНИАН-Новости ЕС”.

“Я не боюсь большой эмиграции, потому что мне кажется, что те, кто мог и имел желание найти работу на Западе – они ее уже нашли, в том числе и в Польше, где достаточно много украинцев работает сейчас, и мы очень уважаем ту работу, которую они делают в Польше”, - сказал депутат.

М.КАМИНСКИ отметил, что он лично всегда будет поддерживать введение безвизового режима с Украиной, в том числе своей деятельностью в Европарламенте.

“Считаю, что чем скорее украинцы получат возможность путешествовать в ЕС без виз, тем лучше”, - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ заявил о готовности Еврокомиссии рассмотреть возможность подготовки “дорожной карты” для введения безвизового режима с Украиной.

Украина и ЕС договорились начать диалог о введении безвизового режима в долгосрочной перспективе на саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года. 29 октября 2008 года этому диалогу быть положено начало в Брюсселе. Вместе с тем диалог не предусматривал предоставления Украине “дорожной карты” для перехода к безвизовому режиму, без чего такой переход практически невозможен.