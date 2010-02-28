Ураган во Франции унес жизни 15 людей

15 человек погибли в результате сильного урагана, прокатившийся по территории Франции в эти выходные.

Как передает агентство Рейтер, 3 человека погибли в субботу, 12 - в воскресенье в регионе Бретань на северо-западе Франции и в центральной части страны. Одни стали жертвами падения веток и деревьев, другие утонули, сообщил представитель местной власти.

Ранее французские СМИ сообщали о гибели 5 человек от урагана "Ксинтиа", который обрушился на Францию с Атлантического океана в ночь на воскресенье.

Ураган обрушил плотины, многочисленные районы Приморской Шаранты и Вандеи залило водой. Скорость ветра на побережье достигала 150 километров в час. Около миллиона клиентов французских электросетей ERDF лишились электричества.