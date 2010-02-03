Спикер Совета Федерации РФ может лишиться кресла за критику Путина

Партия "Единая Россия", имеющая большинство в федеральном парламенте и во всех региональных законодательных собраниях РФ, объявила о желании отозвать спикера Совета Федерации Сергея МИРОНОВА после критики в адрес премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА. Об этом сообщает «Рейтер».

В интервью "Первому каналу" С.МИРОНОВ заявил, что больше не поддерживает "во всем" В.ПУТИНА.

"Эти высказывания демонстрируют непорядочность и непоследовательность по отношению к Владимиру ПУТИНУ - человеку, который многое сделал для страны, общества, да и для самого Сергея МИРОНОВА, - говорится в заявлении вице- спикера Госдумы РФ Вячеслава ВОЛОДИНА на сайте "Единой России". - Поэтому считаем высказывания С.МИРОНОВА неправильными".

Выходец из Санкт-Петербурга С.МИРОНОВ возглавил верхнюю палату в 2001 году, в первый срок президентства В.ПУТИНА. Многие наблюдатели называли его ближайшим соратником В.ПУТИНА.

"Вчера в одном из интервью председатель Совета Федерации Сергей МИРОНОВ публично выразил несогласие с социальными инициативами лидера нашей партии Владимира ПУТИНА... Считаю логичным и целесообразным, проконсультировавшись с нашими коллегами из Заксобрания Северной столицы, начать процедуру отзыва Сергея Михайловича", - говорится в заявлении главы Центрисполкома "ЕР" Андрея ВОРОБЬЕВА.

С.МИРОНОВ неоднократно говорил о поддержке В.ПУТИНА, даже когда участвовал в президентских выборах в 2004 году одновременно с ним. Эксперты говорили, что глава верхней палаты парламента выполнял тогда роль статиста.

В 2006 году С.МИРОНОВ возглавил партию "Справедливая Россия", которая заявила о своей оппозиционности по отношению к "единороссам", но о поддержке политического курса В.ПУТИНА.

При этом "эсеры" продолжали поддерживать В.ПУТИНА, даже когда тот стал лидером "Единой России" в 2007 году.

Однако в интервью "Первому каналу" 1 февраля, стенограмма которого доступна на сайте "эсеров" (spravedlivo.ru), С.МИРОНОВ объявил о несогласии как с курсом правительства по борьбе с кризисом, так и лично с В.ПУТИНЫМ.

«Когда, например, были выборы 2004 года и когда В.ПУТИН не был лидером "Единой России", я действительно говорил о том, что я поддерживаю Владимира ПУТИНА... Но, например, мы категорически не согласны с бюджетом, который внес Владимир ПУТИН, поэтому мы голосовали против. Мы не согласны с теми антикризисными мерами, которые предлагал Владимир ПУТИН, и поэтому мы предложили свой антикризисный план. Поэтому говорить о том, что мы, и лично я, во всем поддерживаем Владимира ПУТИНА, это уже устаревшая информация", - сказал С.МИРОНОВ.

Заявляя о поддержке В.ПУТИНА в "некоторых решениях внутриполитических", С.МИРОНОВ уточнил, что не может поддерживать лидера критикуемой им партии.

"Между прочим, в немалой степени у нас возникают противоречия в связи с тем, что Владимир Владимирович ПУТИН возглавил оппозиционную для нас и неприемлемую по идеологии с каким-то сомнительным консерватизмом партию "Единая Россия".

Сейчас "Единая Россия" имеет большинство в самом Совете Федерации, а также в законодательном собрании Санкт-Петербурга, который представляет в Совфеде С.МИРОНОВ.

В ответ на выпады "единороссов" С.МИРОНОВ демонстрирует удивление, сообщив, что неоднократно говорил о своем несогласии с решениями правительства.

"По этим позициям, в частности по бюджету, я неоднократно публично высказывал свое несогласие... Во взаимоотношениях с Владимиром Владимировичем ПУТИНЫМ мы как-то сами разберемся по поводу того, как я себя веду по отношению к нашему премьер-министру, без третьих лиц. И оценщиков здесь мне не нужно", - сказал С.МИРОНОВ.

Кремль отказался комментировать заявления С,МИРОНОВА и "единороссов".