Глава российской делегации: ПАСЕ может признать Голодомор геноцидом

Юридическая комиссия Парламентской Ассамблеи Совета Европы одобрила внесенные представителем Великобритании поправки к докладу и проекту резолюции о голоде в СССР, предложив признать его Голодомором и геноцидом украинского народа.

Как сообщает РИА «Новости», об этом рассказал журналистам глава российской делегации в ПАСЕ Константин КОСАЧЕВ.

По его словам, на апрельской сессии ПАСЕ будет представлен доклад о массовом голоде на территории СССР в 1930-х годах.

К.КОСАЧЕВ напомнил, что предыдущий доклад был подготовлен нынешним главой ПАСЕ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ и устроил российскую делегацию. В связи с переходом М.ЧАВУШОГЛУ на новую должность ПАСЕ решила назначить нового докладчика. Им стал парламентарий из Швеции Бьорн фон СЮДОВ.

Говоря об обсуждении этой темы, К.КОСАЧЕВ сообщил, что на заседании профильного комитета был принят ряд поправок, которые "радикальным образом меняют содержание самого документа". В качестве примера он привел предложение поменять название доклада опять на "голодомор" и признать его геноцидом.

Также, по его словам, российская делегация в ПАСЕ подготовила проект резолюции, осуждающий присвоение Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Степану Бандере звания Героя Украины.