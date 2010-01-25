Россия и США на 95% согласовали договор о стратегических вооружениях

Россия и США на 95% согласовали новый договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал журналистам в Сочи.

«Д.МЕДВЕДЕВ оптимистично оценил перспективы подписания нового договора по СНВ, отметив, что 95% всех вопросов к настоящему моменту согласовано», - говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос журналистов, Президент РФ заявил, что проблема ПРО также будет подниматься на российско-американских переговорах. «Это лукавство – говорить о стратегических ядерных силах без ПРО. Если есть ядерные пуски, есть и пуски противоракет», – пояснил Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ сообщил, что переговоры России и США по СНВ возобновятся в начале февраля.

Срок договора СНВ-1, действовавшего с 1994 года, истек 5 декабря 2009 года. Летом 2009 года Президенты США и России подписали рамочное соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, что подтвердило намерения двух стран заключить новый договор по СНВ. Его подготовка проходила на переговорах в Женеве, работу планировалось завершить до конца 2009 года.

19 декабря 2009 года делегации России и США взяли перерыв до января на переговорах по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Предыдущий договор по СНВ обязывал Москву и Вашингтон сократить стратегические ядерные силы с 10 тыс. боеголовок у каждой из сторон до 6 тысяч.

Этим летом главы РФ и США поручили зафиксировать в новом договоре о СНВ сокращение боезарядов до 1500-1675 единиц, а предельные уровни для стратегических носителей - в пределах 500-1100 единиц.

В связи с завершением срока действия СНВ Россия и США в совместном заявлении подтвердили 4 декабря 2009 г. гарантии безопасности Украине, Казахстану и Беларуси как неядерным странам.