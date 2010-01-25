Самолет Ethiopian Airlines рухнул в Средиземное море

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines в понедельник утром потерпел крушение над Средиземным морем.

Он рухнул в море сразу после взлета из аэропорта в Бейруте.

Спасатели уже определили место падения Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, сообщает правительство Ливана.

«Место катастрофы обнаружено в 3 км к западу от прибрежной деревни Нааме», -сообщил представитель ливанского правительства.

На борту самолета летевшего из Бейрута в столицу Эфиопии Аддис-Абебу находились 92 человека: 83 пассажира и девять членов экипажа.

Газета.ру