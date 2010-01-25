Березовский: судьба России решается в Украине

Российский бизнесмен Борис БЕРЕЗОВСКИЙ считает, что судьба России решается в Украине. Об этом он заявил в интервью Радио "Свобода".

"Я хочу повторить те слова, которые я сказал в 2004 году, и этим все будет сказано: судьба России решается на Украине... Важно было в 2004-м, чтобы Украина сделала такой выбор, и она по существу тянула Россию за собой. И вообще правильно было бы ставить вопрос о присоединении России к Украине, как в свое время произошло присоединение Восточной Германии к Западной Германии. Но к сожалению, на этом этапе мои ожидания не оправдались.

Вообще считаю, что нет более важной внешнеполитической проблемы для России, чем Украина. Я уже сказал, что будущее России решается на Украине, а это понимают и те, кто хотели бы, чтобы Россия стала цивилизованной страной, и те, кто хотят, чтобы она осталась в этом варварстве, в котором она пребывает. Просто в этот раз все делается грамотнее, я имею в виду действия российских спецслужб, которые просто наводнили Украину, просто они ведут себя тише, не кричат как в прошлый раз, Путин не рвет на себе рубашку, а просто тихо развел, в частности, Тимошенко, успокоил ее. Ставка всегда делалась на Януковича, никаких сомнений нет, бандитский режим в России, естественно, видит в Януковиче своего. Просто тоньше это делается... тихо, незаметно, в том числе для Запада.

Запад в очередной раз подтвердил свою полную импотенцию, абсолютное непонимание важности того, что происходит. Я считаю, что это в тысячу раз сложнее, чем то, что происходит в Иране, в тысячу раз сложнее, чем то, что вообще происходит на Ближнем Востоке, потому что здесь решается не только будущее России, но вообще решается будущее ценностей западных цивилизаций. Вот это ключевая точка, а не Иран", - заключил Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.