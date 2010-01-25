Саудовская Аравия создаст военную базу

Саудовская Аравия изучает вопрос о создании военной базы в приграничной с Йеменом провинции Джизан, где ведутся боевые действия против йеменских мятежников, сообщают в воскресенье саудовские СМИ со ссылкой на помощника саудовского министра обороны Халеда бин Султана.

Совершающий инспекционную поездку по провинции Джизан, Халед бин Султан заявил, что саудовские войска, ведущие с начала ноября 2009 года боевые действия против йеменских мятежников группировки "аль-Хути", просачивающимися на территорию Саудовской Аравии, потеряли убитыми 103 военнослужащих. Обнаружено 20 тел погибших, которые ранее считались пропавшими без вести. Судьба шести военнослужащих остается неизвестной.

Он отметил, что саудовским солдатам приходится вести борьбу с "хорошо обученными и оснащенными современным оружием мятежниками", что свидетельствует о "помощи, оказываемой им некоторыми странами".

Помощник министра отметил также, что имеются подтвержденные сведения о тесной координации действий мятежников-хутистов и боевиков террористической организации "Аль-Каида" в Йемене.

РИА "Новости"