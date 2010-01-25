По данным ООН, Африка стала единственным континентом, количество посещений которого в 2009 году не уменьшилось, а увеличилось, сообщает Би-Би-Си.

Рост количества посетителей Африки оценивается на уровне 5%, в то время как по всему остальному миру туристическая отрасль сократилась в среднем на 4% из-за глобального экономического кризиса и пандемии свиного гриппа.

По словам главы Всемирной организации туризма Талеба Рифаи, люди начинают по-другому воспринимать Африку, однако поток туристов на "черный континент" по-прежнему едва превышает 5% от общемирового показателя.

Впрочем, представители туристического бизнеса уверены, что Чемпионат мира по футболу, который пройдет в ЮАР в 2010 году, укрепит позиции Африки как туристического направления.