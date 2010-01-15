ЕС требует от Польши повысить цены на газ для населения
23:02, 15 января 2010Мир
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Еврокомиссия угрожает подать иск
Исполнительный орган Европейского Союза, к которому Польша присоединилась в 2004 году, требует от польских властей либерализовать рынок газа, что повлечет за собой подорожание газа для населения страны.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным Dziennik Gazeta Prawna (DGP), Еврокомиссия угрожает польским властям подачей иска в Европейский суд, если правительство добровольно не либерализует рынок.
По данным газеты, поляки сегодня платят за газ столько же, сколько промышленные потребители, в то время как в считающейся примером Германии цены для населения выше на 30%.
Эксперты считают возможным либерализацию газовых цен не ранее 2013-2014 года.
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