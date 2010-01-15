Представитель Украины участвует в подготовке стратегии НАТО

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ принял участие в семинаре по подготовке новой Стратегической концепции НАТО, посвященном развитию отношений Альянса со странами-партнерами в г. Осло (Норвегия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, во время дискуссии представители Украины, в частности, отметили важность дальнейшего развития существующих инструментов партнерства Альянса, таких как Программа НАТО «Партнерство во имя мира» и Совет Евроатлантического сотрудничества, и углубления сотрудничества НАТО со всеми заинтересованными странами, что является залогом эффективности международных усилий ради поддержания мира и стабильности в Европе и мире в целом.

Украинская делегация подчеркнула также, что предпосылкой успеха в деле обеспечения региональной и международной безопасности является соблюдение всеми странами Европы принципов неделимости безопасности и общей ответственности за мир и стабильность. Этому, в первую очередь, будет служить открытый и конструктивный диалог, а также активное практическое сотрудничество между странами всего евроатлантического пространства.

В рамках визита в Норвегию К.ЕЛИСЕЕВ встретился с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Норвегии Эриком ЛАНСТЕЙНОМ. Стороны обсудили график политического диалога на 2010 год, пути усиления торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также перспективы укрепления сотрудничества в рамках международных организаций.

В центре внимания были также вопросы усиления взаимодействия в деле борьбы с морским пиратством в районе Аденского залива (в водах Сомали). В этом контексте была достигнута договоренность о совместных мероприятиях с целью координации усилий как в рамках операции ЕС «Аталанта», так и в контексте рассмотрения украинских инициатив в ООН.

К.ЕЛИСЕЕВ и Э.ЛАНСТЕЙН высказались за завершение переговорного процесса с целью заключения соглашения о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ).

Во время беседы норвежская стороны подтвердила готовность способствовать успешной реализации Украиной Годовой национальной программы Украина-НАТО на 2010 год. Внешнеполитическое ведомство Норвегии подтвердило заинтересованность в усилении культурного сотрудничества с Украиной, в том числе в проведении Дней норвежской культуры в Украине.

Кроме того, К. ЕЛИСЕЕВ встретился с членами Международной группы по разработке новой Стратегической концепции НАТО во главе с бывшим государственным секретарем США Мадлен ОЛБРАЙТ.

Украинская сторона ознакомила М.ОЛБРАЙТ и членов Группы с основными подходами Украины к разработке данного документа. К.ЕЛИСЕЕВ отметил важность укрепления гарантий национальной безопасности Украины как государства, которое добровольно отказалось от ядерного оружия, и заключения в этой связи юридически обязывающего документа взамен Будапештского меморандума 1994 года.

Участники дискуссии подчеркнули, что решение Бухарестского саммита НАТО о том, что Украина будет членом Альянса, остается действующим. Отмечалось, что успех на пути евроатлантической интеграции Украины зависит от эффективности усилий украинской власти в проведении реформ в социально-экономической, оборонной сфере и сфере безопасности.

М.ОЛБРАЙТ отметила значительные достижения Украины в сфере укрепления демократии и обеспечении фундаментальных прав и свобод, а также поблагодарила за важный вклад Украины в дело укрепления международного мира и безопасности.

К.ЕЛИСЕЕВ передал от имени министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО приглашение бывшему государственному секретарю США посетить Украину.