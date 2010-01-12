Под Нью-Йорком на АЭС аварийно отключился реактор

Недалеко от Нью-Йорка произошло аварийное отключение одного из реакторов АЭС Indian Point 2, сообщает сайт Mid-Hudson News со ссылкой на представителей компании Entergy, владеющей АЭС.

Отключение произошло в автоматическом режиме около 16.00 по местному времени в понедельник. Оно было вызвано проблемами с главным электрогенератором, однако точная причина отключения пока неизвестна.

Угрозы здоровью работников АЭС и жителей Нью-Йорка и других близлежащих населенных пунктов не существует, отмечает «Газета.ру».