В аэропорту Шереметьево застрелился милиционер
21:33, 03 января 2010Мир
2636
Инцидент произошел во время смены
В московском аэропорту "Шереметьево" покончил с собой старший лейтенант милиции, сотрудник линейного управления внутренних дел аэропорта. Об этом сообщает Лента.ру.
Имя погибшего не называется. Инцидент произошел во время смены. Милиционер застрелился из табельного оружия в помещении управления.
Оперативно-следственная группа проводит доследственную проверку произошедшего; ей, в частности, предстоит установить причины самоубийства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter