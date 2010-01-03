В аэропорту Шереметьево застрелился милиционер

В московском аэропорту "Шереметьево" покончил с собой старший лейтенант милиции, сотрудник линейного управления внутренних дел аэропорта. Об этом сообщает Лента.ру.

Имя погибшего не называется. Инцидент произошел во время смены. Милиционер застрелился из табельного оружия в помещении управления.

Оперативно-следственная группа проводит доследственную проверку произошедшего; ей, в частности, предстоит установить причины самоубийства.