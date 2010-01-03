Тридцать британцев не могут выбраться из паба, где праздновали Новый год
20:19, 03 января 2010Мир
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Посетители The Tan Hill Inn не падают духом
30 посетителей британского паба The Tan Hill Inn из-за погодных условий вынуждены праздновать Новый год уже третий день подряд.
Сильный снегопад не позволяет им покинуть заведение, расположенное высоко в горах Йоркшира.
Британцы хотели отпраздновать в пабе лишь новогоднюю ночь, но праздник пришлось продолжить. Засидевшиеся посетители The Tan Hill Inn не падают духом и по-прежнему сохраняют праздничное настроение.
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