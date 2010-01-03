В Швеции официально разрешили охотиться на волков после почти 45-летнего запрета, действовавшего ради сохранения контролируемого уровня популяции хищников.

Как передает РИА Новости, 2 января начался сезон охоты на волков, который продлится почти месяц.

Подобное решение было одобрено парламентом Швеции, согласно которому популяция волков должна сохранятся ниже 210 особей.

Выдачу лицензий на отстрел волков прекратили во время охотничьего сезона 1965-1966 годов, когда хищники были на грани исчезновения. С тех пор число волков в скандинавской стране возросло до 217особей.