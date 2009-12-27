В Хорватии проходят президентские выборы

В Хорватии в воскресенье проводятся выборы президента страны.

Как сообщает Газета.ru, победитель должен сменить нынешнего главу государства Стипе Месичу, который покидает свой пост в феврале.

На пост президента Хорватии претендует 12 кандидатов, но маловероятно, что кто-либо из них наберет свыше 50% голосов, необходимых для победы в первом туре, так что в январе, скорее всего, состоится второй тур.

По опросам общественного мнения лидирует оппозиционный социал-демократ Иво ЙОСИПОВИЧ. Как сообщается, больше всего хорватских избирателей волнуют экономика и коррупция.

Президент в Хорватии влияет на решение вопросов внешней политики, безопасности и обороны, но не имеет права вето на принимаемые законы.