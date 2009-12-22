Надпись с ворот Освенцима в Польше похитили по заказу

Надпись Arbeit Macht Frei („Труд делает свободным”) с главных ворот бывшего концентрационного лагеря Освенцим-Биркенау, а в настоящее время музея, похитили по заказу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телеканала новостей TVN24 сказал главный комендант польской полиции Анджей МАТЕЮК.

„Был заказ, и они взялись за это дело”, - сказал он.

А.МАТЕЮК сообщил, что 4 из 5 задержанных граждан были непосредственными исполнителями, а последний заказчиком, который, возможно, исполнял роль посредника между настоящим заказчиком кражи.

Он добавил, что три человека, которые ранее задерживались за мелкие кражи, признались в содеянном. Полиция отмечает, что ворам за эту кражу угрожает до 10 лет заключения.

По данным польских медиа, исполнителям, часть из которых имела финансовые трудности, за работу обещали от 10 до 30 тысяч евро.

Преступников удалось задержать благодаря помощи других граждан, которые позвонили по телефону в полицию.

По данным TVN24, заказчик кражи может проживать в Швеции.

Как сообщал УНИАН, польские власти остро осудили хищение надписи из ворот Освенцима и назначили награду почти в 40 тысяч долларов за информацию о возможных грабителях.

Кражу осудили также в других странах мира, особенно остро в Израиле.

Справка УНИАН. Полиция нашла известную надпись в воскресенье после хищения в минувшую пятницу.

Надпись разрезали на три части – по каждому слову.