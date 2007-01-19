Посол просит разъяснить, что теперь ждет украинцев в России

21:53, 19 января 2007
Мир
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В чем заключаются новые миграционные правила

Посольство Украины в Российской Федерации обратилось в МИД России с просьбой подтвердить информацию о том, что введенные в России новые миграционные правила не распространяются на граждан Украины, которые направляются в Россию не с целью трудоустройства.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Андрей ДЕЩИЦА.

Он отметил, что раньше украинская сторона получила устное подтверждение от МИД РФ о том, что регистрироваться в России обязаны лишь украинцы, которые прибывают туда для работы.” Но в связи с тем, что появилась информация другого характера, мы обратились за разъяснением к российской стороне”, - сказал А.ДЕЩИЦА.

 

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