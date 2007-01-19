В МИД состоялись консультации с представителями Молдовы

Заместитель министра иностранных дел Украины, Специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ провел сегодня консультации с министром реинтеграции Республики Молдова, политическим представителем Молдовы в переговорном процессе Василе ШОВОЙ и советником Президента Республики Молдова Марком ТКАЧУКОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в ходе встречи особое внимание было уделено перспективам возобновления переговоров в формате „5+2”, инициированных украинским Планом приднестровского урегулирования (УНИАН: формат “5+2” предусматривает переговоры с участием посредников (Украина, РФ, ОБСЕ) и наблюдателей (США, ЕС)).

Молдавская сторона высоко оценила усилия Украины в этой сфере и проинформировала об активном диалоге, который она ведет со всеми участниками переговорного процесса, в т.ч. о консультациях с Российской Федерацией, которые состоялись на днях в Москве.